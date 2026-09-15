Londra: andamento negativo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Standard Chartered rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Standard Chartered sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,84 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 22,36. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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