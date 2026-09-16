Londra: positiva la giornata per Standard Chartered

(Teleborsa) - Avanza il gruppo bancario con sede a Londra , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 23,18 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 23,01. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 22,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```