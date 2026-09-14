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Madrid: calo per Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,81% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 21,19 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 20,51. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 20,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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