Nel fotovoltaico industriale il valore cresce con la gestione data-driven degli impianti

(Teleborsa) - Il fotovoltaico industriale sta entrando in una nuova fase di maturità. Se fino a pochi anni fa il successo di un progetto si misurava soprattutto nei megawatt installati e nel risparmio ottenuto in bolletta, oggi il valore dell'investimento si crea sempre più nella capacità di gestire l'impianto lungo tutto il suo ciclo di vita. È questa la principale evidenza dell'analisi realizzata da Fervo, realtà attiva nei servizi tecnici ed energetici per la gestione e l'efficientamento di infrastrutture e parchi immobiliari, che ha rafforzato la propria presenza nel settore acquisendo, nell’aprile 2026, BayWa r.e. Power Solutions, società specializzata nello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici nei segmenti commerciale, industriale e utility- scale.



Impianti sempre più grandi, gestione sempre più strategica

Secondo un’elaborazione di Italia Solare sui dati del sistema Gaudì di Terna, nonostante il rallentamento rispetto all’anno precedente, nel 2025 il segmento fotovoltaico commerciale e industriale ha installato 1,74 GW di nuova capacità, raggiungendo complessivamente 18,85 GW.



Nello stesso anno, il segmento utility-scale è cresciuto del 15%, con 3,41 GW di nuova potenza installata, portando la capacità complessiva dei due comparti a circa 31,9 GW. La progressiva affermazione degli impianti di maggiore dimensione era già emersa dal Rapporto statistico GSE 2024, secondo cui gli impianti di potenza superiore a 1 MW avevano concentrato il 43% della nuova potenza installata nell’anno, rispetto al 22% del 2023.



L'evoluzione del mercato trova riscontro anche nell'esperienza di BayWa r.e. Power Solutions.



Dal 2020 al 2026 la società ha realizzato 220 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 135 MWp. Gli interventi si concentrano prevalentemente nel Nord Italia e nelle aree più industrializzate del Centro-Sud. Nel tempo è cambiata anche la tipologia degli impianti. Se nei primi anni prevalevano installazioni in copertura da poche centinaia di kWp, oggi la taglia media dei nuovi impianti è salita a circa 2-2,5 MWp, con installazioni che raggiungono i 9,9 MWp. BayWar.e. Power Solutions registra, inoltre, una crescita significativa degli impianti a terra, in linea con una tendenza più ampia del mercato nazionale: nel 2024 questa tipologia ha rappresentato il 34% della nuova potenza installata, rispetto al 16% del 2023. Un’evoluzione accompagnata da una crescente attenzione alla tutela del territorio, attraverso soluzioni come l’agrivoltaico e il recupero di aree industriali inutilizzate o dismesse.



Cambiano le richieste delle imprese



I cambiamenti in atto si riflettono anche nella domanda. Se nel 2020, per i clienti di BayWa r.e. Power Solutions, il principale driver decisionale era il risparmio sulla bolletta elettrica, oggi le imprese cercano prevedibilità delle performance, continuità operativa e resilienza degli impianti.



Diventano quindi sempre più importanti la massimizzazione dell'autoconsumo, l'integrazione con sistemi di accumulo e tecnologie per la gestione intelligente dell'energia, nonché la disponibilità di dati granulari per intervenire tempestivamente su eventuali cali di efficienza. Nell’esperienza di BayWa r.e. Power Solutions, oggi la grande maggioranza dei clienti richiede sistemi avanzati di monitoraggio e considera le competenze nella gestione e nell’ottimizzazione degli impianti determinanti nella scelta del partner.



La gestione data-driven diventa il nuovo standard



Come già avvenuto nei settori delle infrastrutture e del building management, anche nel fotovoltaico industriale l'Operation & Maintenance sta assumendo un ruolo sempre più strategico. BayWa r.e. Power Solutions ha sviluppato negli ultimi due-tre anni un dipartimento dedicato, oggi ulteriormente potenziato grazie all'ingresso nel Gruppo Fervo e all'integrazione delle sue tecnologie e competenze nell'ambito dell'Operation & Maintenance data-driven. Questa dinamica fa sì che oggi quasi il 100% delle richieste relative a impianti di maggiore dimensione preveda anche un servizio di gestione lungo l'intero ciclo di vita.



"La roadmap di innovazione del nostro Gruppo - afferma Alessandro Belloni, CEO di Fervo - rappresenta oggi un acceleratore di sviluppo proprio nell'area che sta diventando sempre più strategica per il fotovoltaico industriale. L'approccio data-driven, la modellazione supportata dall'AI e la figura del tecnico aumentato, già applicati nella gestione di infrastrutture e building, diventano oggi un importante valore aggiunto anche in questo settore." Spiega Rocco Ruggiero, COO di Fervo: "L'espansione di data center, piattaforme logistiche e altri edifici ad elevato fabbisogno energetico richiede un approccio sempre più integrato. In questo contesto, le competenze di BayWa r.e. Power Solutions nella progettazione e realizzazione di grandi impianti di energia rinnovabile, con particolare riferimento al fotovoltaico industriale, si integrano con l'expertise di Fervo nell'Operation & Maintenance data-driven, in linea con l'evoluzione delle esigenze del mercato." Dichiara Francesca Manso, Managing Director di BayWa r.e. Power Solutions: "Oggi la gestione degli impianti è parte integrante del progetto fin dalla fase di sviluppo, perché il fotovoltaico industriale ha superato la logica del semplice autoconsumo per diventare il primo tassello di un'infrastruttura energetica intelligente. La sfida dei prossimi anni si giocherà sulla flessibilità: integrare accumuli, gestione della domanda e AI consentirà a ogni impianto di interagire attivamente con la rete. Grazie all'unione con Fervo poniamo le basi per guidare questa trasformazione, offrendo alle imprese asset ad altissima resa già pronti per i mercati energetici di domani".







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