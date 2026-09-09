Impianti, accordo quadro pluriennale di fornitura da oltre 500mila euro con ateneo europeo

(Teleborsa) - Impianti , Technology Scout, System Integrator e Business Developer nei settori ICT & Audio/Video, si è aggiudicata una gara per la sottoscrizione di un accordo quadro pluriennale relativo alla fornitura di sistemi, apparati e materiali Audio/Video professionali destinati a un importante polo universitario europeo.



Tale intesa - riporta una nota - prevede un valore complessivo superiore a 500.000 euro e consentirà all'Ateneo di approvvigionarsi, nel corso della durata contrattuale, di tecnologie e soluzioni Audio/Video destinate all'ammodernamento e all’evoluzione delle proprie infrastrutture.



L'avvio dei lavori è previsto entro la fine del 2026 e l'accordo sarà attivo sino al 2031.



L'aggiudicazione conferma il posizionamento di Impianti nel mercato delle soluzioni professionali Audio/Video e ICT e rafforza ulteriormente la presenza della società nel settore Education e della Pubblica Amministrazione.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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