Mapei cresce in Polonia con l'acquisizione di Werner Janikowo

(Teleborsa) - Mapei, colosso italiano dei prodotti chimici per l'edilizia, ha acquisito Werner Janikowo, azienda polacca specializzata nella produzione di membrane impermeabilizzanti bituminose e sistemi per coperture. Fondata nel 2003, Werner Janikowo è un punto di riferimento nel mercato polacco delle impermeabilizzazioni per l'innovazione dei propri prodotti, in particolare per le membrane termosaldabili e i sistemi autoadesivi. Gli uffici e l'impianto produttivo dell'azienda entreranno a far parte della rete industriale del gruppo Mapei.



"L'acquisizione di Werner Janikowo e della sua struttura rafforza la posizione del gruppo Mapei in Polonia - dichiarano Veronica Squinzi e Marco Squinzi, amministratori delegati Mapei - dove siamo presenti da oltre 25 anni, e ci permette di continuare a crescere in Europa, una regione che mantiene una posizione primaria nella strategia industriale del nostro Gruppo. Ampliando la nostra offerta nel settore delle impermeabilizzazioni, potremo soddisfare le richieste dei clienti locali e continuare a partecipare attivamente alla crescita del mercato delle costruzioni in Polonia che, secondo le previsioni, raggiungerà i 130 miliardi di dollari entro il 2031, con una crescita media annua del 5,5%".



Fondata nel 2000, la filiale polacca Mapei Polska è presente sul territorio con tre impianti produttivi a Gliwice, Barcin, Kutna e una sede commerciale a Varsavia, per un totale di quasi 600 dipendenti. Negli anni la consociata ha già contribuito alla realizzazione di grandi progetti come il Porto di Gdynia, l'Aeroporto Lech Walesa di Danzica e il Centro Scientifico Copernico di Varsavia.

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