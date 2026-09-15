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Parigi: risultato positivo per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Thales
Avanza l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.
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