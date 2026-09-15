Parigi: scambi al rialzo per Thales

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con un rialzo del 2,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Thales ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 238,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 244,5, mentre il primo supporto è stimato a 232,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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