Milano 14:32
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in agosto

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in agosto
Spagna, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +4,3%, in aumento rispetto al precedente +3,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: jorono / Pixabay)
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