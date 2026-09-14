Nextchem (MAIRE), commessa da 125 milioni di euro per complesso di fertilizzanti in Arabia Saudita

(Teleborsa) - Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che Nextchem, attraverso il proprio licensor di tecnologie per l'azoto Stamicarbon, è stata selezionata per la fornitura del pacchetto tecnologico per il progetto di fertilizzanti di grandi dimensioni SAN-7 di Saudi Basic Industries Corporation Agri-Nutrients (SABIC AN) ad Al Jubail, in Arabia Saudita.



Lo scopo del lavoro di Stamicarbon comprende un accordo di licenza con SABIC, oltre a contratti con l'appaltatore EPC per il Process Design Package (PDP) e la fornitura di apparecchiature proprietarie, facendo leva sulla tecnologia proprietaria NX STAMI Urea. Il valore complessivo del pacchetto tecnologico è pari a circa 125 milioni di euro. Il nuovo impianto di fertilizzanti comprenderà due unità di produzione di urea, ciascuna con una capacità di 3.850 tonnellate metriche al giorno.



"La scelta di Nextchem conferma la forza della nostra piattaforma tecnologica proprietaria NX STAMI Urea e la fiducia che primari operatori come SABIC AN ripongono nella nostra capacità di fornire soluzioni affidabili e ad alte prestazioni su larga scala - ha commentato Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem - Questo risultato riflette inoltre il solido slancio che stiamo registrando nel segmento dei fertilizzanti, come dimostrano anche le recenti assegnazioni, e conferma il nostro impegno nel supportare i clienti con tecnologie che combinano efficienza operativa, affidabilità e competitività di lungo periodo".

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