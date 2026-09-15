USA, Bessent: la crescita è la condizione da cui dipende una prosperità duratura

L'audizione

(Teleborsa) - "Per decenni, i forum multilaterali come il G20 hanno accumulato agende eccessivamente vaste, perdendo di vista le loro missioni fondamentali. Sotto la guida del Presidente Trump, stiamo tornando all'essenziale. La crescita è la condizione da cui dipende una prosperità duratura; la nostra Dichiarazione della Presidenza ha ottenuto un ampio consenso sulla necessità di promuoverla". Lo ha detto il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, nel discorso introduttivo della sua audizione alla Commissione Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti.



"Sono inoltre lieto che si sia raggiunto un accordo tra economie che rappresentano oltre due terzi del PIL globale per affrontare squilibri eccessivi e persistenti, promuovere l'alfabetizzazione finanziaria, migliorare l'architettura globale del debito sovrano e sostenere la modernizzazione normativa - ha aggiunto - Nella sostanza e nello spirito, queste priorità riflettono l'approccio dell'Amministrazione alle istituzioni internazionali, garantendo che il tempo e le risorse americane siano al servizio degli interessi americani. Stiamo applicando la stessa disciplina anche al FMI e alla Banca Mondiale, affinché rimangano fedeli ai loro mandati fondamentali e siano meglio posizionati per promuovere la crescita economica".



Bessent ha fatto notare che, sotto la presidenza Trump, il settore privato ha creato oltre un milione di posti di lavoro e i salari reali stanno crescendo più dell'inflazione. Inoltre, il 25% dei lavoratori con i redditi più bassi sta registrando aumenti salariali superiori a quelli delle fasce più alte.



"Oltre 64 milioni di dichiarazioni dei redditi hanno beneficiato di almeno una delle nuove misure di riduzione fiscale introdotte dal Presidente Trump: esenzione fiscale su mance e straordinari, esenzione fiscale sugli interessi dei prestiti auto per veicoli americani e una deduzione maggiorata per i pensionati a basso e medio reddito - ha sottolineato - Entro la scadenza fiscale, le famiglie lavoratrici hanno ricevuto oltre 325 miliardi di dollari in rimborsi".



"Il settore manifatturiero statunitense sta registrando una forte ripresa, raggiungendo i ritmi più sostenuti degli ultimi anni", ha detto il Segretario al Tesoro in un altro passaggio, parlando di "un nuovo superciclo industriale" che "sta passando dagli investimenti alla produzione, e dai progetti alle buste paga".



Nel loro insieme, "la crescita che promuoviamo all'estero, la prosperità che costruiamo in patria e la potenza che scateniamo contro i nostri avversari sono accomunate dalla stessa convinzione: ripristinare la forza dell'America al servizio del popolo americano - ha concluso - Questo è lo scopo della nostra leadership economica, nonché il principio che continuerà a guidarla".

Condividi

```