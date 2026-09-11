Treasury, il decennale Usa sfiora il 5% e mette alla prova Bessent

(Teleborsa) - Il rendimento del Treasury decennale statunitense si avvicina alla soglia del 5%, mettendo alla prova gli sforzi dell'amministrazione Trump per contenere i costi di finanziamento a lungo termine. Oggi il rendimento è sceso di un punto base al 4,93%, dopo i dati sull'inflazione Usa
risultati in linea con le attese e che hanno attenuato i timori di una nuova ondata di vendite sui bond.Inflazione in linea
L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% ad agosto e del 3,4% su base annua. I dati hanno favorito i listini azionari, saliti dell'1% o più, e ridotto i timori di una Federal Reserve
costretta a una politica più restrittiva.
"Il mercato sta tirando collettivamente un sospiro di sollievo perché l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo oggi non è andata oltre le aspettative né è esplosa", ha detto Adam Sarhan, amministratore delegato di 50 Park Investments.La sfida per Bessent
Il segretario al Tesoro
Scott Bessent ha annunciato questa settimana il raddoppio, ad almeno 4 miliardi di dollari, dei riacquisti di titoli a lunga scadenza, nel tentativo di migliorare il funzionamento del mercato e frenare i rendimenti, soprattutto sul trentennale, ai massimi dal 2007.
Gli investitori restano però preoccupati per il deficit fiscale Usa, l'elevato volume di nuove emissioni e il debito pubblico, che ha superato i 40.000 miliardi di dollari.Mercati sotto pressione
Il quadro resta complicato dall'aumento dei prezzi dell'energia legato alle tensioni in Medio Oriente. Il Brent
, dopo aver superato i 108 dollari al barile giovedì, è sceso oggi del 3% a circa 104 dollari.
I rendimenti dei decennali dei Paesi del G7
sono aumentati in media di quasi 19 punti base questa settimana, nella peggiore performance settimanale dall'inizio della guerra con l'Iran. "Ancora una volta, sono i timori geopolitici a guidare tutto", ha osservato Jim Reid, strategist di Deutsche Bank.(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)