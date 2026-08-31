G20, Bessent: mondo sommerso dai debiti, l'unico modo per uscirne è crescere

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(Teleborsa) - "Il mondo è sommerso dai debiti" e "l'unico modo per uscirne è crescere". Lo ha detto il segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, aprendo i lavori del G20 Finanze ad Asheville, nella Carolina del Nord.



"Il nostro obiettivo oggi è ribadire il nostro messaggio di crescita. Il mondo è sommerso dai debiti dopo la crisi finanziaria globale, dopo il Covid, e l'unico modo per uscirne è crescere - ha affermato Bessent nel primo giorno del vertice del G20 - Sono fiducioso che molti dei leader siano molto ricettivi a questo messaggio".



I partecipanti al G20 hanno "individuato diversi ostacoli" alla crescita economica, ha spiegato Bessent, sottolineando che tra gli ostacoli ci sono "oneri normativi e amministrativi eccessivi, incentivi finanziari e sistemi fiscali mal concepiti, investimenti pubblici e privati ??insufficienti, frammentazione del mercato interno e carenze in termini di competenze e mobilità della forza lavoro. Il segretario al Tesoro ha affermato che gli Stati Uniti sotto Trump stanno "dando il ritmo nell'affrontare ciascuno di questi fallimenti politici".



In un'intervista rilasciata alla CNBC, Bessent ha lasciato intendere che tra gli obiettivi di crescita degli Stati Uniti rientra anche quello di lasciarsi alle spalle la guerra con l'Iran e ha insistito sul fatto che il nuovo sforzo dell'amministrazione per stroncare l'economia iraniana non richiede la collaborazione della Cina. "Vorrei respingere la falsa narrazione secondo cui i media si sarebbero accaparrati la notizia, dicendo "Oh, non si può fare senza la Cina"", ha dichiarato. "Beh, si può - ha affermato - perché uno dei problemi è che a causa del blocco sono rimasti solo 30 milioni di barili di petrolio iraniano. Quindi, anche se ricevessero rimesse dalla Cina, queste finirebbero".



Bessent ha anche respinto l'idea che lui e il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh abbiano opinioni divergenti sul mercato obbligazionario statunitense: "Certo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda". Alla domanda su cosa intendesse, ha risposto: "Entrambi crediamo che il mercato obbligazionario statunitense sia il più resiliente al mondo". "Non ho detto di voler cambiare la direzione" dei titoli del Tesoro statunitensi, ha aggiunto, mentre quando gli è stato chiesto della reazione del mercato all'annuncio del riacquisto di titoli, Bessent ha detto: "Vi propongo un'ipotesi controfattuale: cosa sarebbe successo se non l'avessi fatto? Forse è per questo che siamo il mercato obbligazionario con la migliore performance questo mese".

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