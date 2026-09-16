Milano 11:44
51.815 +0,50%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:44
10.693 +0,33%
Francoforte 11:44
25.436 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un +0,11%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9471. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9431. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9415.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```