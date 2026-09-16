Campari scende in Borsa nonostante la promozione a Buy da Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per Campari , gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, nonostante la promozione a "Buy" da "Hold" da parte di Deutsche Bank , che ha anche incrementato il target price a 7,1 euro per azione dai precedenti 6,2 euro.



Dopo una partenza in positivo, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Campari , attestandosi a 5,974 euro, con un calo dello 0,90%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 5,898 e successiva a quota 5,822. Resistenza a 6,094.







(Foto: © Campari)

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