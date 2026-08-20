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Moody's migliora il rating delle obbligazioni di Classe A di BPL Mortgages

Finanza
Moody's migliora il rating delle obbligazioni di Classe A di BPL Mortgages
(Teleborsa) - Moody's ha migliorato il rating delle obbligazioni di Classe A di BPL Mortgages a "Aa2 (sf)" rispetto a "Aa3 (sf)" assegnato nel novembre 2025.

Le obbligazioni - spiega una nota - sono garantite da prestiti unsecured concessi da Banco BPM a piccole e medie imprese (PMI) domiciliate in Italia. I prestiti sono garantiti da FCG Guarantees rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, finanziato dal Governo italiano.

La modifica del rating è stata determinata da un aumento del premio di garanzia per le obbligazioni di Classe A.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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