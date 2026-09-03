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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre

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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%, in calo rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +1,3%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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