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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
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03 settembre 2026 - 14.35
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Costo unitario lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%
, in calo rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +1,3%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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