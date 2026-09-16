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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel secondo trimestre
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16 settembre 2026 - 11.05
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Indice costo lavoro nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +3,1%
, in calo rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3%).
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