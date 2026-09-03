USA, produttività secondo trimestre si conferma a +1,4% t/t, costo lavoro rivisto a +1,2%

(Teleborsa) - Nel 2° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata dell'1,4% t/t, accelerando rispetto al +0,3% del trimestre precedente ma in linea preliminare.



Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è salito dell'1,2%, dopo il +1,8% del trimestre precedente e rispetto al +1,3% della prima lettura.

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