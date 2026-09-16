Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 134,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 136,7. Il peggioramento di Siemens Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 133,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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