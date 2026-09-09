Istruzione-Ricerca, concluso tavolo all'ARAN: Anief sollecita riforme per personale ATA

"Si è concluso da poco il tavolo tecnico all'Aran per quanto riguarda ilCome organizzazione sindacale abbiamo avanzato numerose proposte, in particolare per quanto riguarda, che vanno a incidere sull'con l'introduzione, per il funzionario EQ, dell'orario multiperiodale, al fine di rendere effettiva quella flessibilità decantata dalle norme ma spesso rimasta inattuata all'interno delle scuole". Lo ha dichiarato"Una migliore definizione del piano delle attività,Focus, in particolare, anche per quanto riguarda gli, con un mansionario che è da definire e con un orario di lavoro che spesso ha creato conflittualità tra le istituzioni scolastiche sulle quali questa unità di personale deve girare.PoiUna completa rivisitazione dell'ordinamento professionale, mediante l'introduzione anche all'interno del contratto Istruzione e Ricerca dell'area delle elevate professionalità:Seguirannoper approfondire tutti i temi sul tavolo", conclude Sorrentino.