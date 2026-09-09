Istruzione-Ricerca, concluso tavolo all'ARAN: Anief sollecita riforme per personale ATA

"Si è concluso da poco il tavolo tecnico all'Aran per quanto riguarda il contratto Istruzione e Ricerca, parte normativa, con focus sul personale ATA.
Come organizzazione sindacale abbiamo avanzato numerose proposte, in particolare per quanto riguarda le riforme dal punto di vista dell'articolato 2006-2007 e 1921
, che vanno a incidere sull'articolazione dell'orario di lavoro per una maggiore flessibilità,
con l'introduzione, per il funzionario EQ, dell'orario multiperiodale, al fine di rendere effettiva quella flessibilità decantata dalle norme ma spesso rimasta inattuata all'interno delle scuole". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, segretario generale Anief.
"Una migliore definizione del piano delle attività, il ripristino dell'articolo 59 sulla possibilità di accettare posti su spezzoni per il personale ATA e, ancora, la possibilità anche per il funzionario EQ di accedere al part-time, così come previsto per tutto il resto del personale.
Focus, in particolare, anche per quanto riguarda gli assistenti tecnici del primo ciclo
, con un mansionario che è da definire e con un orario di lavoro che spesso ha creato conflittualità tra le istituzioni scolastiche sulle quali questa unità di personale deve girare.
Poi abbiamo avanzato proposte soprattutto politiche per quanto riguarda la formazione del personale ATA, la carta ATA e il buono pasto.
Una completa rivisitazione dell'ordinamento professionale, mediante l'introduzione anche all'interno del contratto Istruzione e Ricerca dell'area delle elevate professionalità: temi sui quali Aran è aperta al dialogo in vista della seduta plenaria che si terrà il giorno 22.
Seguiranno nuovi tavoli tecnici
per approfondire tutti i temi sul tavolo", conclude Sorrentino.
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