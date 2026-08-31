Presa di servizio il 1° settembre, Anief ricorda chi è tenuto a effettuarla

Il 1° settembre segna la presa di servizio per il personale scolastico che ha ottenuto l'immissione in ruolo, una supplenza annuale o fino al 30 giugno dal primo bollettino dei canali territoriali. L'obbligo riguarda inoltre i docenti e il personale ATA interessati da trasferimenti, passaggi di ruolo o assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2026/2027.In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, Chiara Cozzetto, Segretario generale di Anief, ha ricordato a tutto il personale scolastico: "I docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nel corso di queste operazioni sono tenuti a presentarsi il 1° settembre all'inizio dell'orario di servizio per la formale presa di servizio, così come i docenti che hanno ottenuto una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto dal primo bollettino pubblicato dagli ambiti territoriali. Anche il personale ATA neoassunto o che ha ottenuto una supplenza è tenuto alla presa di servizio, così come vi sono tenuti i docenti e il personale ATA che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria, il trasferimento oppure il passaggio di ruolo con le procedure di mobilità territoriale e di mobilità annuale. Sul nostro sito è disponibile l'elenco di tutte le sedi Anief della vostra provincia, per ottenere consulenza anche su questo argomento. Buon anno scolastico a tutti".