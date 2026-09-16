Londra: brillante l'andamento di SSE

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore inglese di elettricità e gas , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di SSE subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per SSE , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,52 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```