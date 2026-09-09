Londra: andamento sostenuto per SSE

(Teleborsa) - Avanza il distributore inglese di elettricità e gas , che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SSE rispetto all'indice di riferimento.





L'andamento di breve periodo di SSE mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 24,66 sterline e supporto a 24,06. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 25,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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