Londra: risultato positivo per SSE
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore inglese di elettricità e gas, con una variazione percentuale del 2,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SSE rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di SSE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,05 sterline con tetto rappresentato dall'area 24,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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