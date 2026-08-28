Londra: risultato positivo per SSE

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore inglese di elettricità e gas , con una variazione percentuale del 2,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SSE rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di SSE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,05 sterline con tetto rappresentato dall'area 24,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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