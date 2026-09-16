Antitrust: il Presidente Valentino partecipa alla 53esima Conferenza annuale della Fordham Law School

L’appuntamento è per il 17 e 18 settembre a New York

(Teleborsa) - Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Saverio Valentino, il 17 e 18 settembre parteciperà alla 53esima Conferenza annuale organizzata dalla Fordham Law School, a New York, dedicata al diritto e alle politiche antitrust.



ùIl 18 settembre, il Presidente Valentino prenderà parte al panel "Antitrust & Democracy: Are Politics and Industrial Policy Affecting Antitrust Enforcement Around the World?", moderato dalla Prof.ssa Zephyr Teachout della Fordham Law School, insieme a tre ex-dirigenti dell’Antitrust Division del US Department of Justice: Renata Hesse, ora socia di Sullivan & Cromwell, Karina Lubell, ora socia di Brunswick Group, e David Lawrence.

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