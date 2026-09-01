Spesa, fino a 3.790 euro di risparmio scegliendo i punti vendita giusti

Secondo l’indagine annuale di Altroconsumo

(Teleborsa) - Secondo l’indagine annuale di Altroconsumo, scegliere con attenzione insegne e prodotti può consentire a una famiglia di quattro persone di risparmiare fino a 3.790 euro l’anno, su una spesa media di 9.450 euro, pari a circa il 40%. Il risparmio arriva fino a 3.355 euro per le coppie e a 2.305 euro per i single.



L’indagine, realizzata tra il 16 febbraio e il 13 marzo 2026 su 1.158 punti vendita in 67 città italiane, ha analizzato 1,5 milioni di prezzi relativi a 124 categorie di prodotto. Tra febbraio e marzo i prezzi sono cresciuti dell’1% su base annua, contro il +2% del 2025, anche se le tensioni internazionali potrebbero influire sui prossimi rincari.



La catena più conveniente in assoluto, secondo l’indagine Altroconsumo, è Eurospin che consente un taglio della spesa di quasi il 40% rispetto alla media nazionale. Una famiglia composta da quattro persone, la cui spesa media annua è pari a 9.450 euro, può arrivare a risparmiare fino a 3.790 euro, scegliendo i prodotti più economici presenti sugli scaffali. Optando per un carrello composto esclusivamente da prodotti a marchio dell’insegna, il risparmio rimane notevole: Spazio Conad e garantisce una riduzione fino a 3.305 euro.



Acquistando un mix di prodotti di marca, private label e articoli economici – il cosiddetto paniere della spesa mista – il risparmio dipende dal canale distributivo scelto: scegliendo le catene più convenienti Eurospin e In’s Discount il risparmio può arrivare a 2.790 euro. Il vantaggio si riduce però sensibilmente se si acquistano gli stessi prodotti in un ipermercato o supermercato tradizionale: anche nella migliore delle ipotesi, con Dok, il risparmio si ferma a 245 euro. Infine, chi predilige prodotti di marca può ottenere un risparmio massimo di 420 euro, rivolgendosi a Ipercoop e Spazio Conad.



Eurospin si conferma anche quest’anno la catena più conveniente per la spesa con i prodotti più economici, secondo l’indagine. I discount consolidano il vantaggio, migliorando ulteriormente rispetto al 2025. La prima insegna tradizionale è Ipercoop, con prezzi superiori del 17% a Eurospin; Carrefour Market, ultima, registra prezzi più alti del 35%.



Lo scenario che ben rappresenta le abitudini di acquisto degli italiani è quello della spesa mista, composta da prodotti di marca, private label e primi prezzi. Tra i discount, la leadership è condivisa da Eurospin e In’s, che consentono un risparmio di circa il 16% rispetto all’insegna più costosa della categoria, Todis. Il secondo e il terzo gradino del podio sono occupati rispettivamente da Lidl e Aldi.



Tra supermercati e ipermercati, invece, il miglior risultato è quello di Dok che debutta ai vertici della classifica permettendo di spendere circa il 10% in meno rispetto a Carrefour Market. Seguono a brevissima distanza Coop, Famila Superstore e Famila.



Nel paniere dei prodotti a marchio dell’insegna il primo posto spetta a Spazio Conad. Il vantaggio economico rispetto all’insegna meno conveniente, Eurospar, raggiunge il 19%, confermando come le private label rappresentino una delle principali opportunità di risparmio per le famiglie. Da evidenziare anche il deciso miglioramento di Esselunga, mentre Carrefour, che nel 2025 occupava il primo posto, perde competitività.



Per quanto riguarda i prodotti di marca, la graduatoria conferma un mercato caratterizzato da differenze di prezzo più contenute rispetto alle altre tipologie di carrello. A conquistare il primo posto sono Ipercoop e Spazio Conad, seguite da Famila ed Esselunga, già protagoniste dell’edizione precedente. In questa categoria il margine di risparmio massimo raggiunge il 7%, a dimostrazione di una maggiore omogeneità dei prezzi tra le insegne.



A livello territoriale, il Nord-Est si conferma l’area più conveniente, mentre in Toscana si concentrano alcune delle città con la spesa media più bassa. Milano è invece la città dove scegliere il supermercato giusto permette di ottenere il maggior risparmio, fino a 1.390 euro l’anno.













(Foto: Franki Chamaki su Unsplash)

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