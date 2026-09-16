Parigi: rosso per Capgemini
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un ribasso del 2,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 107,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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