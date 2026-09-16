Parigi: rosso per Capgemini

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT , con un ribasso del 2,25%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 107,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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