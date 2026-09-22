Parigi: positiva la giornata per Capgemini

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Capgemini mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 105,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 108,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 103,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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