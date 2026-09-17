Milano 9:17
52.358 +0,75%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:17
10.785 +0,90%
25.746 +0,82%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,80%.

La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52.469. Supporto visto a quota 51.512. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53.426.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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