Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,80%.
La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52.469. Supporto visto a quota 51.512. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53.426.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)