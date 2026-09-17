Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.516,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.621,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.481,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)