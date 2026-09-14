Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Bene il maggiore indice americano, con un rialzo dello 0,86%.

Le tendenza di medio periodo dell'S&P 500 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7.719,8. Supporto stimato a 7.592,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7.846,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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