Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Affonda sul mercato il Light Sweet Crude Oil, che alla chiusura soffre con un calo del 3,33%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 104,96. Primo supporto visto a 99,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 96,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)