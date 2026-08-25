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USA, Vendita case nuove (MoM) in luglio
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25 agosto 2026 - 16.40
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Vendita case nuove in luglio su base mensile (MoM) -10,5%
, in calo rispetto al precedente +7,6%.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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