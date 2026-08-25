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Vendita case nuove USA in luglio

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Vendita case nuove USA in luglio
USA, Vendita case nuove in luglio pari a 607K unità, in calo rispetto al precedente 678K unità (la previsione era 620K unità).
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