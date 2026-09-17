Bellini entra nel segmento dei superyacht con Eternal 36

(Teleborsa) - Bellini Nautica comunica che la controllata Bellini Yacht entra ufficialmente nel segmento dei superyacht con Eternal 36, primo modello di una nuova gamma destinata a rappresentare il futuro del cantiere, che trasferisce nel segmento compreso tra i 30 e i 50 metri i contenuti che hanno definito l'identità del marchio.



In particolare, - spiega l'azienda - Eternal 36 è un explorer yacht custom di 36,13 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, progettato per navigazioni oceaniche e sviluppato come primo modello di una nuova gamma destinata ad ampliarsi negli anni a venire. Lo yacht raggiunge una velocità massima di 13,5 nodi, una velocità di crociera di 12 nodi e un'autonomia superiore alle 4.000 miglia nautiche alla velocità economica di 10 nodi.



Per dare vita alla propria divisione Superyacht, Bellini Yacht ha riunito un team di professionisti che vede coinvolti Bellini Yacht technical department con Davide Benaglia exterior design lead per garantire continuità e valori del brand, Hydro Tec per la naval architecture e il marine engineering, m2atelier per l'interior design e Nicolai Yacht Consulting per il business development, lo sviluppo prodotto e il project management.

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