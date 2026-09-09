Novamarine, accordo con OMR Premium Yachting per vendita imbarcazioni nei Paesi balcanici

(Teleborsa) - Novamarine , società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha firmato una partnership con OMR Premium Yachting - la divisione specializzata nel settore nautico di lusso di OMR Group, per la commercializzazione e la vendita delle imbarcazioni Novamarine in Albania, Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia.



Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine, ha così commentato: "L'accordo, con un partner d'eccellenza come OMR Premium Yachting, rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di internazionalizzazione. La nautica di lusso è un settore in forte crescita, e questo contratto ci permette di presidiare con forza un’area ad altissimo potenziale in tal senso, garantendo ai nostri clienti non solo imbarcazioni uniche e ad elevate prestazioni, ma anche un servizio di assistenza e consulenza a 360 gradi dal primo momento".

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