Uljan Sharka (Domyn) entra nella classifica TIME100 AI 2026

(Teleborsa) - Uljan Sharka, Founder e CEO di Domyn, è stato inserito nella TIME100 AI 2026, la classifica annuale di TIME che riunisce le 100 persone più influenti nel plasmare il futuro dell'intelligenza artificiale a livello mondiale.



Sharka entra nella lista 2026 nella categoria Innovators. Presenti nella lista, nella categoria Leaders, i principali protagonisti internazionali dell'AI e dell’innovazione tecnologica come Sam Altman, Greg Brockman e Mark Chen di OpenAI, Dario e Daniela Amodei di Anthropic, Elon Musk e Jeff Bezos.



Il riconoscimento - si legge in una nota - arriva a seguito del lavoro portato avanti da Sharka negli ultimi anni per promuovere un modello di AI sovrana, basato sulla possibilità per organizzazioni, imprese e istituzioni di possedere e controllare l’intelligenza artificiale alla base dei propri processi più critici, anziché dipendere esclusivamente da capacità fornite da operatori esterni.

Condividi

```