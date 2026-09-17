Brasile, Banca centrale taglia i tassi al 13,75%

Quinta volta consecutiva

(Teleborsa) - La Banca centrale brasiliana ha deciso di ridurre per la quinta volta consecutiva il tasso di interesse di riferimento Selic, portandolo a 13,75% con un taglio di 25 punti base. La decisione, presa all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), arriva in un contesto di rallentamento graduale dell'attività economica interna e di incertezza sui mercati globali, legata anche ai conflitti in Medio Oriente e alle mosse delle economie avanzate.



Nonostante l'inflazione sia scesa sotto il limite superiore dell'intervallo di tolleranza, rimane comunque al di sopra del target ufficiale. Per questo motivo, le stime previsionali indicano un'inflazione al 5,2% per il 2026 e al 3,9% per il 2027, con una proiezione a lungo termine del Copom fissata al 3,2% fino al primo trimestre del 2028.



Il Comitato ha valutato i rischi per l'inflazione come superiori alla norma e orientati al rialzo, motivo per cui ha ribadito l'intenzione di mantenere una linea di politica monetaria "adeguatamente restrittiva" per garantire il ritorno dell'inflazione verso gli obiettivi prefissati. Complessivamente, il ciclo di allentamento monetario avviato a marzo ha comportato una riduzione totale di 125 punti base.







Condividi

```