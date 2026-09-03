Nestlé investirà in Brasile 310 milioni di franchi su nutrizione e salute entro il 2028

(Teleborsa) - Nestlé investirà 310 milioni di franchi svizzeri entro il 2028 nel segmento nutrizione e salute in Brasile, compresa la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Ituiutaba, nello stato di Minas Gerais, nell'ambito dell'espansione della capacità produttiva in una delle sue categorie strategiche a più rapida crescita.



Con un investimento di circa 94 milioni di franchi svizzeri, - si legge in una nota - il nuovo stabilimento sarà dedicato alla produzione di latte artificiale per neonati, destinato sia al mercato brasiliano che alle opportunità di esportazione. Il più ampio piano di investimenti prevede l'ammodernamento dello stabilimento Nestlé di Araçatuba, principale centro di produzione di alimenti per l'infanzia, per uso medico e per adulti in Brasile, nonché l'ampliamento della produzione di ingredienti chiave. Per far fronte alla crescente domanda di alimenti per l'infanzia in Brasile, la produzione di siero di latte sarà incrementata del 15% entro il 2029.



Il nuovo stabilimento di Ituiutaba, che dovrebbe entrare in funzione nel secondo trimestre del 2028, creerà circa 100 nuovi posti di lavoro. Sarà il secondo impianto Nestlé per la produzione di alimenti per l'infanzia in Brasile e sarà dotato di tecnologie digitali e di automazione all'avanguardia per migliorare l'efficienza, la qualità del prodotto e la sicurezza alimentare.

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