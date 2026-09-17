Fed verso altri rialzi, da Warsh nessuna forward guidance: decisione non dettata dai mercati

(Teleborsa) - La Federal Reserve
ha alzato il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale
e ha lasciato intendere
che potrebbe esserci un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno. Il rialzo di mercoledì, il primo da luglio 2023, porta l'intervallo obiettivo della banca centrale tra il 3,75% e il 4%; i responsabili delle politiche monetarie hanno votato all'unanimità (12 a 0) a favore dell'incremento.
Durante la conferenza stampa, il presidente Kevin Warsh ha dichiarato che né lui né i suoi colleghi sono soddisfatti dell'attuale ritmo dell'inflazione: "La nostra attenzione è rivolta principalmente all'obiettivo di stabilità dei prezzi
previsto dal nostro mandato. La realtà è che l'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo".
"I dati sull'inflazione di quest'estate non indicano un miglioramento significativo
delle tendenze di fondo", ha osservato Warsh, segnalando che troppe categorie all'interno dei recenti dati CPI (indice dei prezzi al consumo) e PPI (indice dei prezzi alla produzione) mostrano ancora aumenti superiori al 3% su base semestrale e annuale. Il presidente ha sottolineato che il Federal Open Market Committee persegue uno "scopo fondamentale e chiaro: piena occupazione, stabilità dei prezzi e un'economia americana florida che rappresenti un modello per il mondo intero". "La stabilità dei prezzi è alla base della crescita economica e credo che oggi abbiamo compiuto un passo importante per garantirla. Lo abbiamo fatto, in parte, eliminando quella dose di politica accomodante a cui ho fatto riferimento in precedenza", ha detto Warsh.
Pur riconoscendo che la Fed non può arrestare da sola gli shock dei prezzi su beni come il petrolio, Warsh ha affermato che la banca centrale ha un ruolo cruciale nell'impedire che le pressioni inflazionistiche si diffondano ulteriormente. "Non possiamo influire sui singoli prezzi", ha detto Warsh, citando come esempi il petrolio e i generi alimentari. "Tuttavia, ciò che possiamo e faremo è garantire che qualsiasi variazione dei prezzi relativi non si propaghi
e non generi effetti di secondo o terzo ordine sull'economia - ha affermato - È questo il nostro compito ed è ciò che facciamo".
Warsh ha anche ribadito che non avrebbe rivelato dettagli sulle future decisioni del Federal Open Market Committee in merito ai tassi di interesse. "Non mi occupo di forward guidance
- ha detto - La decisione presa oggi è stata ponderata, seria e responsabile; è una decisione che abbiamo preparato e su cui abbiamo riflettuto durante i miei 110 giorni qui"
Warsh ha inoltre aggiunto che la decisione non è stata dettata dai mercati
: "Abbiamo preso questa decisione oggi basandoci sulla nostra valutazione della situazione, sull'andamento dell'occupazione e sul nostro giudizio riguardo alla solidità dell'economia; a volte il mercato cerca di anticipare i nostri esiti. Osserverò i prezzi di mercato per vedere cosa indicano. Ma la decisione di oggi è stata nostra".
In seguito alla mossa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha dichiarato sui social media che i tassi di interesse statunitensi dovrebbero attestarsi all'1% o meno
, pur evitando di criticare direttamente Warsh. "Stiamo "sostenendo" quasi tutti i paesi del mondo, e questa situazione non può più continuare - ha detto Trump - ABBASSATE I TASSI DI INTERESSE PER GLI STATI UNITI D'AMERICA, E FATELO IN FRETTA!". Parlando con i giornalisti più tardi, Trump ha riferito di aver parlato con Warsh e di nutrire ancora fiducia nel presidente. "Tanto vale votare con il consiglio, perché non farà alcuna differenza - ha detto Trump - Il consiglio è molto ostile, molto politicizzato."
Nella nuova serie di proiezioni
sui tassi diffusa mercoledì, la stima mediana dei funzionari della Fed per i tassi di interesse alla fine del 2026 è salita dal 3,8% al 4,1%, segnalando un crescente sostegno a una serie di rialzi dei tassi. In particolare, sedici funzionari hanno previsto almeno un ulteriore aumento quest'anno, un numero in crescita rispetto ai sei che a giugno avevano ipotizzato almeno due rialzi complessivi nel 2026. La proiezione mediana per il 2027 non indicava ulteriori rialzi dei tassi per l'anno successivo. Tuttavia, otto responsabili delle politiche monetarie si sono espressi a favore di un ulteriore aumento di un quarto di punto entro la fine del 2027 rispetto ai livelli attuali.