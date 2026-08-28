Europa tonica dopo il discorso di Warsh a Jackson Hole

(Teleborsa) - Seduta tonica per Piazza Affari e le altre Borse europee. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500
.
Riflettori puntati sul discorso che il Presidente della Fed Kevin Warsh
ha tenuto oggi al Simposio di Jackson Hole
, in Wyoming. Nessuna sorpresa rispetto a quanto si aspettavano gli operatori. Tema centrale, la conferma di un'inflazione troppo elevata
e dei principi guida che muovono la Fed, che resta focalizzata sul doppio mandato e dunque su stabilità di prezzi e occupazione. Riguardo la forward guidance
, il presidente ha ribadito la sua contrarietà "in tempi normali". L'intervento di Warsh è stata anche l'occasione per esprimere la sua view sull'economia
spiegando che l'attività "sembra essersi rafforzata" e per tornare sul tema delle cinque task force
di cui una dedicata alla tecnologia.
Dopo le dichiarazioni di Warsh, gli operatori hanno aumentato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed, con gli swap che indicano una probabilità superiore al 50%
di un ritocco nella riunione del 16 settembre.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,45%. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.534,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,49%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%. Nello scenario borsistico europeo
buona performance per Francoforte
, che cresce dello 0,77%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,29%, e sostenuta Parigi
, con un discreto guadagno dello 0,98%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 55.257 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,5%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,54%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+2,32%), Stellantis
(+2,28%), BPER Banca
(+2,21%) e Buzzi
(+2,10%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Leonardo
, che ha terminato le contrattazioni a -3,96%.
Seduta negativa per Fincantieri
, che mostra una perdita dell'1,73%.
Fiacca Prysmian
, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.
Discesa modesta per Campari
, che cede un piccolo -0,72%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Banca Ifis
(+6,83%), Ferragamo
(+2,65%), Moltiply Group
(+1,74%) e De' Longhi
(+1,47%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cembre
, che ha archiviato la seduta a -2,00%.
Pensosa Carel Industries
, con un calo frazionale dello 0,90%.
Tentenna Banco Desio
, con un modesto ribasso dello 0,59%.