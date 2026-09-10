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Fed, con il primo rialzo dei tassi dopo una pausa l'azionario soffre subito ma poi va oltre

L'analisi di UniCredit

Finanza
Fed, con il primo rialzo dei tassi dopo una pausa l'azionario soffre subito ma poi va oltre
(Teleborsa) - A pochi giorni dalla riunione della Fed, gli investitori si chiedono se i tassi di interesse statunitensi siano destinati a salire. Tassi più elevati sono generalmente considerati una notizia negativa per il mercato azionario; tuttavia, la storia suggerisce che la relazione sia meno lineare. Lo afferma UniCredit in una ricerca sul tema.

Gli investitori tendono ad associare i rialzi dei tassi della Fed a una debolezza dei mercati azionari, e i dati storici inizialmente confermano questa visione. Dopo il primo rialzo dei tassi successivo a una pausa, l'S&P 500 ha solitamente registrato difficoltà nell'arco dei successivi uno-tre mesi, poiché tassi più elevati penalizzano le valutazioni, irrigidiscono le condizioni finanziarie e alimentano il timore che le autorità monetarie possano finire per adottare una politica eccessivamente restrittiva.

Tuttavia, il quadro complessivo offre indicazioni utili: i rendimenti tendono a migliorare man mano che si allunga l'orizzonte di investimento. A sei mesi dal primo rialzo, l'S&P 500 risultava in rialzo in cinque degli ultimi sette casi di primo aumento dopo una pausa. A distanza di un anno, il mercato azionario ha generato rendimenti medi pari a circa l'8%. Le due eccezioni, il 1994 e il 2022, presentavano un elemento comune: la politica monetaria è diventata decisamente più restrittiva di quanto i mercati avessero previsto.

UniCredit ha recentemente rivisto le previsioni e ora si aspetta che la Fed attui due rialzi da 25 punti base, uno a settembre e uno a dicembre. Tale modifica riflette la tenuta della crescita economica, un mercato del lavoro prossimo alla piena occupazione, progressi più lenti sul fronte dell'inflazione e condizioni finanziarie che rimangono relativamente accomodanti. L'impatto inflazionistico del conflitto in Iran ha ulteriormente rafforzato l'opportunità di un approccio prudente da parte delle autorità monetarie. Tuttavia, una Fed orientata a una politica più restrittiva (hawkish) non è necessariamente incompatibile con una visione costruttiva sull'azionario. "La questione fondamentale non è tanto se i tassi saliranno, quanto se il contesto economico che ha giustificato l'inasprimento della politica monetaria rimarrà solido - afferma Tobias Keller, Investment Strategist di UniCredit - Finora, la risposta sembra essere affermativa: la crescita si è rivelata più resiliente del previsto, i mercati del lavoro restano in salute e gli utili aziendali continuano a sorprendere positivamente".

Sebbene l'inasprimento della politica della Fed possa pesare sui mercati nel breve termine e i rialzi dei tassi possano generare periodi di volatilità - in particolare nei segmenti di mercato con valutazioni più elevate - UniCredit continua a ritenere che il contesto generale degli utili offra un sostegno. "Man mano che i tassi salgono, la leadership di mercato potrebbe estendersi oltre la ristretta cerchia di titoli "growth" a lunga duration che ha trainato i rendimenti negli ultimi anni - scrive Keller - Tuttavia, consideriamo tale evoluzione principalmente come una rotazione interna al mercato, piuttosto che come una minaccia per la prospettiva positiva dell'azionario nel suo complesso. A condizione che il ciclo di rialzi della Fed rimanga sostanzialmente in linea con le attese attuali e che la crescita e gli utili mantengano la loro tenuta, gli investitori dovrebbero evitare di confondere la volatilità a breve termine con un deterioramento delle prospettive a medio termine per il mercato azionario".
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