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USA, indice manifatturiero Fed Richmond di agosto flette a 4 punti

Finanza, Macroeconomia
USA, indice manifatturiero Fed Richmond di agosto flette a 4 punti
(Teleborsa) - Peggiora leggermente ad agosto l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto è sceso a 4 punti dai 5 di luglio e contro i 6 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento della componente dei servizi attestandosi a -8 dai -3 di luglio. In miglioramento invece quella della consegne, aumentata a 11 punti dai 8 del mese precedente.

(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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