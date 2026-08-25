USA, indice manifatturiero Fed Richmond di agosto flette a 4 punti
(Teleborsa) - Peggiora leggermente ad agosto l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto è sceso a 4 punti dai 5 di luglio e contro i 6 punti delle aspettative.
Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento della componente dei servizi attestandosi a -8 dai -3 di luglio. In miglioramento invece quella della consegne, aumentata a 11 punti dai 8 del mese precedente.
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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