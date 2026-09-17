LUVE aderisce a NASRC come Gold Member

Sostiene adozione di refrigeranti naturali in Nord America

(Teleborsa) - LUVE è entrata a far parte del North American Sustainable Refrigeration Council (NASRC) come Gold Member, rafforzando il proprio impegno a favore della refrigerazione sostenibile e della diffusione dei refrigeranti naturali nel mercato nordamericano.



NASRC - si legge in una nota - è una delle principali organizzazioni non profit impegnate ad accelerare la transizione verso sistemi di refrigerazione a ridotto impatto climatico attraverso attività di formazione, sviluppo delle competenze professionali e collaborazione tra gli attori della filiera.



"Entrare a far parte di NASRC rappresenta un passo naturale per LUVE", ha dichiarato Ronald Bekker, Managing Director di LUVE North America. "Dal 1986 la sostenibilità è un elemento centrale della nostra strategia e siamo orgogliosi di sostenere un'organizzazione che promuove l'adozione dei refrigeranti naturali attraverso formazione, collaborazione e coinvolgimento dell'intero settore."

Condividi

```