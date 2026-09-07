LU-VE, TP ICAP Midcap: uno dei nomi più solidi e meglio posizionati tra le mid-cap italiane

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap conferma target price
(70 euro, upside potenziale del 12%) e raccomandazione
"Buy" su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, dopo che la società ha registrato
un primo semestre 2026 in linea con le stime del broker per l'intero anno, ma con un potenziale di crescita: fatturato a 325,1 milioni di euro (+10,3%, +11% a tassi di cambio costanti) ed EBITDA a 48,5 milioni di euro (margine del 14,9%; 49,6 milioni di euro e 15,3% rettificato). L'utile netto è salito a 27,2 milioni di euro (+60% su base annua, +13% rispetto alle stime), mentre la PFN è migliorata a 67,7 milioni di euro (-28,7 milioni di euro su base annua).
"Il messaggio chiave del semestre è l'aggiornamento al rialzo delle previsioni a medio/lungo termine (margine EBITDA 15-17%, crescita organica a doppia cifra bassa), supportato da trend strutturali favorevoli e da un portafoglio diversificato - si legge nella ricerca - A ciò si aggiunge l'accordo quadro con l'hyperscaler, che dovrebbe generare circa 20 milioni di euro di ricavi aggiuntivi già a partire dal 2026. Il portafoglio ordini record rappresenta ancora solo una parte minima di esso, poiché LU-VE registra solo ordini con date di consegna confermate: un dato sufficiente a fornire ulteriore visibilità e a supportare la nostra visione positiva. Attendiamo la conference call di questo pomeriggio per maggiori dettagli sul ramp-up, la traiettoria dei margini e la generazione di cassa del secondo semestre. Ciononostante, l'azienda si conferma ancora una volta come uno dei nomi più solidi e meglio posizionati nel panorama delle mid-cap italiane
, nonostante le tensioni geopolitiche".