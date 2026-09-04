LU-VE migliora guidance a lungo termine dopo balzo del 60% dell'utile nel primo semestre

(Teleborsa) - LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato dei soli prodotti (volumi +8,7%, prezzi +1,8%) pari a 321 milioni di euro (+10,3% A/A, +11,0% a cambi costanti) e il conseguimento dell'ennesimo record del portafoglio ordini, che ha raggiunto 333,3 milioni con un incremento di oltre il 48% rispetto al mese di giugno del 2025 (+10,8% in confronto al primo trimestre dell'esercizio, che rappresentava il primato precedente).



L'EBITDA è stato di 48,5 milioni di euro (14,9% dei ricavi) rispetto a 42,2 milioni (14,3%) del primo semestre 2025. L'EBITDA adjusted, al netto dell'impatto dei costi di start-up e chiusura di uno stabilimento di Refrion (complessivamente 1,1 milioni), sarebbe stato pari a 49,6 milioni, 15,3% sui ricavi (43,1 milioni nel primo semestre 2025, 14,6%). Il risultato netto è pari a 27,2 milioni di euro (8,4% dei ricavi), rispetto a 17 milioni del primo semestre 2025 (5,8% dei ricavi).



L'indebitamento finanziario netto è di 67,7 milioni di euro (72,7 al 31 dicembre 2025) in miglioramento per 5 milioni principalmente dovuto a: 10,1 milioni investimenti, 11,3 milioni distribuzione di dividendi, 11,9 milioni incremento del capitale circolante operativo, 2 milioni variazione degli altri debiti e crediti, al netto di 0,5 milioni legati al decremento delle altre passività finanziarie (IFRS16) e 39,8 milioni flusso positivo della gestione operativa. Al 30 giugno 2025 l'indebitamento finanziario netto era di 96,4 milioni (miglioramento di 28,7 milioni negli ultimi dodici mesi). Nel periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026, il flusso di cassa della gestione rettificato è stato di 51,5 milioni di euro.



LUVE ha aggiornato la propria "guidance" di medio-lungo termine forte dei risultati conseguiti nel secondo semestre 2025 e nel primo semestre del 2026, in termini di crescita e redditività (superiori alla precedente guidance di M/L periodo), del livello record del portafoglio ordini e della maggiore visibilità sull'evoluzione del business. La nuova guidance riflette il rafforzamento delle prospettive di crescita sostenute da trend strutturali favorevoli e da un portafoglio diversificato di applicazioni, cui si aggiunge il significativo potenziale di sviluppo nel segmento dei data center: crescita organica dei volumi di vendita: "low double digit"; margine EBITDA verso il 15-17%, grazie alle economie di scala e agli investimenti in efficienza; capex per lo sviluppo a 30-35 milioni annui.



"Siamo soddisfatti dell'ottima performance registrata nella prima metà del 2026 - ha commentato il CEO Matteo Liberali - La crescita e la redditività continuano a superare la guidance' di medio-lungo termine e il portafoglio ordini ha segnato un nuovo record, sostenuto da una solida domanda in un'ampia e diversificata gamma di applicazioni. Sulla base di questi elementi e della nostra fiducia nelle prospettive di crescita, abbiamo rivisto al rialzo la guidance di medio-lungo termine. Nella seconda metà dell'anno prevediamo un'ulteriore accelerazione, sostenuta anche dal progressivo avvio del contratto con l'hyperscaler, che rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato dei data center, senza dimenticare che la tradizionale diversificazione di applicazioni rimane un punto di forza fondamentale e un pilastro della strategia di medio termine".

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