LU-VE, Intesa Sanpaolo mantiene buy e alza target price a 73,3 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma il buy su LU-VE e ne alza il target price da 70 a 73,3 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di oltre il 17% rispetto al prezzo di 62,5 euro.



Alla luce dei risultati del primo semestre 2026, dell'andamento previsto per il secondo semestre 2026 e della guidance di medio-lungo termine del management, gli analisti hanno aggiornato le proprie stime sul 2026-28.



Intesa, mentre conferma la previsione sui ricavi con una crescita attesa "low 2-digit", migliora la previsione sull'EBITDA margin di 70 punti base per il 2026, di 80 punti base per il 2027 e di 120 punti base per il 2028. Ciò si riflette in un rialzo delle aspettative sull'utile netto rispetto alle stime precedenti pari al 5,3% per il 2026, al 5,8% per il 2027 e al 9,2% per il 2028.



Gli analisti della banca sottolineano "la crescente presenza di LU-VE nel segmento della generazione di energia, in quello altamente dinamico dei data center e nel settore degli scambiatori di calore per pompe di calore, che ha continuato a beneficiare del forte trend positivo già registrato nel corso del 2025".





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