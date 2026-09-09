Moncler, HSBC taglia prezzo obiettivo a 60 euro ma conferma il buy
(Teleborsa) - Gli analisti di Hsbc hanno tagliato il prezzo obiettivo su Moncler da 67 a 60 euro, confermandone però la raccomandazione di acquisto.
Nel frattempo, il titolo segna un buon recupero sui valori precedenti, passando di mano in progresso dello 0,85%.
Il trend dell'azienda nota per i piumini mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Moncler mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,64 euro con area di resistenza individuata a quota 46,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,92.
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