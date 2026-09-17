Nexi, partnership con ReFiBuy nell'Agentic Commerce per gli esercenti europei

(Teleborsa) - Nexi annuncia una partnership strategica con ReFiBuy, piattaforma di Agentic Commerce Optimization (ACO), per supportare i

merchant europei nel rimanere competitivi nell'era dell'agentic commerce.



In base all'accordo, - spiega una nota - il sistema di ottimizzazione ACO di ReFiBuy entra nella rete merchant di Nexi. In questo modo i cataloghi dei prodotti degli esercenti possono essere inclusi e valutati dagli agenti di intelligenza artificiale utilizzati dai consumatori per confrontare e scegliere i prodotti da acquistare.



Il tutto in un contesto in cui i consumatori si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per cercare e confrontare i prodotti. Infatti, in base a una ricerca di Nexi condotta su circa 28.000 consumatori in undici Paesi Europei, oltre il 50% dei cittadini ha utilizzato questa tecnologia nell'ultimo mese per cercare, trovare e acquistare prodotti e servizi online.



Roberto Catanzaro, Chief Business Officer, Merchant Solutions di Nexi, commenta: "Insieme ai nostri partner stiamo gettando le basi per pagamenti gestiti da agenti IA sicuri e scalabili, supportando gli esercenti a prepararsi per l'imminente rivoluzione dell'Agentic Commerce. Nonostante questo mercato sia in una fase iniziale, i consumatori in tutta Europa si affidano già in modo significativo agli agenti IA per orientarsi nello shopping online, selezionare alternative e ricevere consigli. Collaborando con partner come ReFiBuy, consentiremo ai nostri clienti commerciali di incrementare la visibilità online dei loro prodotti per rimanere competitivi anche nel commercio del futuro."

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